PH, China palalakasin pa ugnayan

Nangako ang Pilipinas at China na mas paiigtingin pa ang relasyon para masigurong makabangon sa epekto ng COVID-19 pandemic.

Ito ang parehong ipinangako nina Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping matapos ang kanilang 45 minutong pag-uusap sa pamamagitan ng telesummit nitong August 27, 2021.

Muling pinagtibay ng dalawang lider ang ugnayan at pagkakaibigan ng dalawang bansa partikular sa relasyong bilateral, kalakalan at pamumuhunan at infrastructure development.

Binigyang-diin ni Pangulong Duterte sa kanilang naging pag-uusap ni President Xi na mahalagang mapaigting ang economic cooperation para mapabilis ang pagbangon ng Pilipinas at China mula sa epekto ng COVID crisis.

“Asia’s dynamic future depends on how hard we all work together, how we respect each other, and how we ensure that we as nations are mindful not just of our rights but of our responsibilities,” anang pangulo.

Umaasa ang presidente na mas madagdagan pa ang pamumuhunan ng China sa bansa partikular sa sektor ng agrikultura, fisheries, information and communications technology at science and technology.

Personal na ipinaabot ni Pangulong Duterte kay President Xi ang pasasalamat sa pagtulong ng China sa bansa partikular sa mga donasyong bakuna laban sa COVID-19 at umaasang magtutulungan para sa pagtuklas ng mga bakuna at produksiyon nito.

Pinapurihan din ng pangulo ang suporta ng China sa Build, Build, Build program nito, partikular ang mga protektong pinondohan ng China gaya ng Estrella-Pantaleon bridge.

Tiniyak naman ni President Xi kay Pa­ngulong Duterte na magpapatuloy ang “principled friendship” at partnership ng dalawang bansa. (Aileen Taliping)