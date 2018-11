PH-China joint exploration aprub kay Carpio

APRUB kay Acting Chief Justice Antonio Carpio ang ginawang joint exploration ng natural resources ng gobyerno at China sa West Philippine Sea.

Naniniwala si Carpio na walang masama at mali sa Memorandum of Understanding na nilagdaan ng dalawang gobyerno ng bumisita sa bansa si Chinese President Xi Jinping.

“I think we’re pretty safe. The government has included service contractors, so if we cooperate, if the coope­ration with China on oil and gas activities will be through service contractors, we’re very safe,” paliwanag ni Carpio.

Naniniwala din si Carpio na ang joint exploration ay magiging dahilan para lalong lumakas ang ating claim sa economic exclusive zone sa WPS.

Inirekomenda pa ni Carpio na kumuha ng Chinese contractor para maging sub contractor sa Recto Bank (Reed Bank).