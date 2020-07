PH boxer negatibo na sa coronavirus

IPINAALAM ng Association of Boxing Alliances in the Philippines (ABAP) na ang national youth boxer na una nang nagpositibo sa coronavirus o COVID-19 matapos sumailalim sa rapid testing ay naging negatibo ang resulta at wala nang anuman sintomas ng sakit.

Sinabi ni ABAP Secretary General Ed Picson na nakuha ng asosasyon sa boxing ang pinakahuling resulta mula sa mga nagsagawang doktor kung saan matapos na maging positibo sa COVID-19 virus sa rapid testing ay negatibo na ang batang boksingero mula sa mas lehitimo na swab testing.

“Nagtataka nga ang ibang kasamahan niya pati na ang coaching staff bakit siya lang ang nag-postive. All of them are billeted sa Teacher’s Camp, magkakasama sila doon. And as per coaches, hindi naglalabas ang bata at kung bibili lang ng toothpaste at pagkain niya pumunta sa tindahan,” paliwanag ni Picson. (Lito Oredo)