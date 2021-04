PH baon sa utang na loob sa China: ‘Di manggigiyera kahit bumuhos barko sa WPS – Duterte

Hindi makikipaggiyera ang Pilipinas sa China kahit patuloy ang pagpasok ng kanilang mga barko sa West Philippine Sea (WPS).

Ito ang inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang regular ‘Talk to the People’ nitong Miyerkoles, na nagsabing malaki ang utang na loob ng gobyerno sa China.

Ayon sa Pangulo, maraming utang na loob ang Pilipinas sa China, kabilang ang bakuna na ginamit sa vaccination rollout.

Sinabi ni Pangulong Duterte na ayaw ng gobyerno ng gulo lalo na ang giyera sa China dahil hindi kaya ng Pilipinas na makipagsabayan sa mga armas ng Tsina.

“I am stating it for the record, we do not want war with China. China is a good friend, mayroon tayong utang na loob na marami, pati ‘yong bakuna natin. So China, let it be known is a good friend and we don’t want trouble with them especially a war,” anang Pangulo.

Pero sinabi ng Presidente na may mga bagay na hindi maaaring ikompromiso dahil may mga interes ang bansa na kailangang protektahan.

“There are things that are not subject to compromise kagaya ‘yong pag-atras-atras. Mahirap po ‘yan, sana they will understand but I have the inte­rest of my country to protect,” dagdag ng Pangulo.

Samantala, kinontra nina Senadora Risa Hontiveros at Bayan Muna Rep. Ferdinand Gaite ang pahayag ni Duterte.

“Wala tayong utang na loob sa Tsina. Hindi kapalit ng mga donasyong bakuna ang ating karapatan sa West Philippine Sea,” giit ni Hontiveros.

“Katrayduran nga ang ginawa ni Pangulong Duterte sa West Philippine Sea. Siya lang ang may utang na loob sa China, hindi ang taong-bayan dahil marami siyang pakinabang, in terms pro­bably ng utang,” sabi ni Gaite. (Aileen Taliping/ Dindo Matining/Billy Begas)