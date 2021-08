PH balik sa COVID high risk – DOH

Bumalik na muli ang Pilipinas sa high risk classification ng COVID-19 sa harap ng banta nang nakahahawang Delta variant.

Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na umakyat na sa 47% two-week growth rate na may high risk average daily attack rate na 7.20 cases per 100,000 population.

Kinakitaan rin ang bansa ng average na 8,965 COVID-19 kaso kada araw mula Agosto 1 hanggang Agosto 7 na mataas sa 2,197 daily average nitong nakalipas na linggo.

“Nationally, our case classification is now at high risk,” ayon kay Vergeire sa isang online media briefing.

Kabilang ang National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Central Visayas at Northern Mindanao sa ikinukunsiderang nasa ilalim ng high risk classification.

Habang ang Central Luzon, Soccsksargen, Eastern Visayas at Bicol Region ay kinakitaan ng positive two-week growth rate, at ang Western Visayas ay may high risk average daily attack rate.

Ang Pilipinas ay nasa moderate risk classification noong nakalipas na Hulyo 29 matapos ang pagtaas ng kaso noong kalagitnaan ng Hulyo. (Juliet de Loza-Cudia)