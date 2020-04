PH babangon katuwang ang LBP, DBP

May napakahalagang papel ang Land Bank of the Philippines (LBP) at Development Bank of the Philippines (DBP) sa pagbangon ng bansa mula sa kasalukuyang COVID-19 krisis.

Ito’y nakasaad sa ‘calibrated economic stimulus program’ na binalangkas ng House Economic Stimulus Cluster. Tatalakayin ito ng Kamara sa napipintong sesyon nito.

Ayon kay House Economic Stimulus Cluster co-chair at Albay Rep. Joey Salceda na siya ring chairman ng House Ways and Means Committee, ang pakikiisa, kahandaan at malawak na karanasan ng LBP kaugnay sa ‘may misyon’ ngunit komersiyal na mga programang pautang nito ay nagbibigay ng malakas na tiwala na magiging tagumpay ang ‘stimulus plan.’

“Kapwa mahusay ang patakbo sa LBP at DBP sa nakaraang mga taon na parehong nagsusulong ng kanilang ‘missionary expansion’ kaya ang mabisang ugnayan nila sa mga ‘small and medium enterprises’ (SME) ay sadyang mahalaga sa pagsasakatuparan ng mga ‘stimulus loans’ natin. “Nagkaroon na kami ng konsultasyon sa LBP, at tiniyak nilang kaisa sila at susuportahan ang ‘economic stimulus loans’ ay gagawin nila itong higit na simple at madali kaysa dating mahigpit nilang pamamaraan,” dagdag niya.

Ipinanukala din ni Salceda ang ‘Negative Interest Loans’ (NIL), isang ‘stimulus package’ na aakit sa mga kompanyang may pera na mamuhunan dito.

Binigyang-diin ng solon na sadyang mahalaga ang gagampanang papel ng LBP at DBP sa pagpapatupad ng panukalang ‘Credit Refinancing and Mediation Services’ (CRMS) para sa ibang kompanya upang mamuhunan sila sa kanilang pagbangon at pagsulong sa pamamagitan ng higit na magaang pautang kaysa dati nilang hinihiram.