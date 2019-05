PH Azkals ‘di iiwan ni Etheridge

HINDI bibitiwan ni Philippine Azkals Neil Etheridge ang kanyang obligasyon sa National Team sa kabila ng pagiging goalkeeper nito sa Cardiff City.

Ayon sa 29-year old Azkals veteran, lubhang mahalaga sa kanya ang maging miyembro ng Philippine squad kaya hindi niya iiwan ang koponan kahit madami ang humihikayat sa kanya na tumutok na lang sa Premiere League.

Pinaghahandaan nang Fil-British keeper­ ang sasalihan ng Azkals na World Cup Qualifiers sa Septyembre.

“Of course I want to be part of the Azkals going into the World Cup qualifiers,” saad ni Etheridge.

“I want to be a part of it, I want to move it forward, I’d love to have the responsibility, not just from the Premier League or wherever I am playing in England or Europe. I want to have a responsibility here.”

Sisipa naman muli ang Azkals para sa isang friendly match kontra China sa Hunyo 7 bilang paghahanda sa ikalawang round ng 2022 FIFA World Cup qualifying tournament sa Septyembre. ­(Myris Lee)