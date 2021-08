PH aprub sa mga turistang tinurukan ng CoronaVac

Nanindigan si Department of Foreign Affairs (DFA) Secretary Teodoro Locsin Jr. na walang diskriminasyon sa mga turista na nakatatanggap ng Chinese-made coronavirus vaccines.

“There should be no discrimination based on what vaccine one received. All vaccines work—with some people as effectively as any vaccines that came later with the benefit of hindsight,” ayon pa dito.

Ayon pa kay Locsin, ang mga Chinese vaccine ang unang nagawa at tiyak na ligtas dahil nasubukan na ito ng science and technology at hindi naman gagawa ang isang nasyon ng vaccine na may mahinang klase.

“None but the irrational would invent something potentially hurtful and use it on itself, so others might be misled to use it on themselves,” ayon pa kay Locsin.

Nabatid na karamihan ng mga bansa ay hindi pinapayagan ang mga biyahero na nabakunahan ng Sinovac vaccine na kung saan pitong bansa lamang ang tumatanggap ng mga turista na nabakunahan ng Sinovac. (Vick Aquino)