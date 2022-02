PH aprub sa bakuna card ng Israel, 4 bansa pa

Maaari nang magamit ng mga biyaherong mula sa Brazil, Israel, South Korea at Timor Leste ang kanilang vaccination certificate para makapasok sa Pilipinas.

“Inaprubahan ng IATF ang rekomendasyon ng Department of Foreign Affairs na kilalanin ang mga national COVID-19 vaccination certificates ng Brazil, Israel, South Korea at Timor Leste for purposes of arrival quarantine protocols as well as for interzonal and intrazonal movement,” pahayag ni acting Presidential Spokesperson Karlo Nograles sa Laging Handa public briefing kahapon.

“Inaatasan ng IATF ang Bureau of Quarantine, Department of Transportation one stop shop at Bureau of Immigration na kilalanin ang proofs of vaccination ng apat na bansang nabanggit,” dagdag ni Nograles.

Kabilang sa mga bansang naunang kinilala ang vaccination certificate sa Pilipinas ay Australia, Austria, Belgium, Canada, France, Germany, India, Japan, Kuwait, New Zealand, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Netherlands, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America, Vietnam, Iraq, Italy, Tunisia, Colombia, Iraq at Armenia. (Aileen Taliping/Prince Golez)