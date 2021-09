PGH VCO clinical trial kontra COVID-19 ilalabas na

Inaasahang matatapos na ang clinical trials ng Philippine General Hospital (PGH) sa Manila para sa paggamit ng virgin coconut oil (VCO) sa paggamot ng COVID-19 cases ngayong katapusan ng Setyembre, 2021.

Ayon kay Department of Science and Technology (DOST), Secretary Fortunato Dela Peña, napapanahon ang pag-unlad dahil nahaharap ang bansa sa mga paghamon gaya ng pagkuha ng mga suplay ng tocilizumab, na isa umanong drug used off-label na nakapagpapagaling sa mga pasyenteng may COVID-19.

Bukod sa VCO, ang clinical trial ng DOST sa COVID-19 sa iba pang medicinal plants o halaman na nakapagpapagaling, kabilang ang lagundi at tawa-tawa ay inaasahan na makukumpleto na rin sa katapusan ng Setyembre.

“I think end of September, tapos na itong VCO sa PGH at lagundi trials at tawa-tawa. Let’s wait for around two weeks at makakarinig na tayo ng updates,” pahayag ni Dela Peña sa isang panayam sa radyo.

Nabatid na sa hiwalay na clinical trial ng DOST na isinagawa sa Sta. Rosa, Laguna, lumilitaw na ilang pasyente na binigyan ng VCO ang mabilis na naka-recover kumpara sa mga hindi nabigyan.

“‘Iyong VCO, lahat sila gumaling na on the 18th day. ‘Yung hindi nabigyan, gumaling din pero on the 23rd day,” dagdag pa ng kalihim ng DOST.

Sa PGH, ang mga pasyenteng may moderate at severe COVID-19 ang mga naging partisipante sa clinical trials para sa VCO.

Maliban sa PGH, ang Valenzuela and Muntinlupa ay kinopya rin ang pagsasagawa ng clinical trials ng VCO na inaasahang potensiyal na gamot sa COVID-19 patients. (Dolly B. Cabreza)