PGH kinakalampag sa hazard pay ng mga frontliner

Patuloy na magsasagawa ng kilos protesta ang mga healthcare worker sa Philippine General Hospital (PGH) hangga’t natatanggap ang kanilang mga benepisyo kaugnay ng pagtugon sa COVID-19 pandemya.

Sabi ni Karen Faurillo, presidente ng All UP Workers Union-Manila, sa panayam sa radyo nitong Lunes, hindi pa nila natatanggap ang kanilang hazard pay at special risk allowance sa ilalim ng Bayanihan to Health as One Act.

Giit pa nito na ipaliwanag sana kung bakit naantala ang pagbibigay sa kanila ng mga naturang benepisyo lalo pa at may mga kasamahan silang nagbitiw na sa trabaho samantalang ang iba ay nagretiro o pumanaw na habang nagsisilbing frontliner sa pandemya.

“Dapat napakinabangan na nila ito pero dahil sa pagkaantala ng pagbibigay ay hindi na po `yon mangyayari,” sabi pa ni Faurillo.