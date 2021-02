PGH doc na namatayan ng magulang sa virus, unang tuturukan

UNANG mababakunahan ang tagapagsalita ng Philippine General Hospital (PGH) na si Dr. Jonas del Rosario sa hanay ng medical health workers ng nasabing ospital.

Ito ang inihayag ni Dr. Gerardo ‘Gap’ Legazpi, PGH director sa press briefing sa Malacañang kahapon.

Ayon kay Dr. Legazpi, ang kanilang napiling unang mabakunahan ay isang kapwa doktor na survivor ng COVID-19 at parehong namatay ang mga magulang dahil sa COVID-19.

“Napili po natin ang aming Spokesperson na si Dr. Jonas del Rosario na mauuna. Siya po ay nag-COVID positive at sa kasamaang-palad, ang kanyang mga magulang ay namatay dahil sa COVID. I think there is no better choice than Dr. Jonas del Rosario,” ani Dr. Legazpi.

Mas maganda aniyang makita ng publiko na ang taong tinamaan ng COVID-19 ang unang mabigyan ng bakuna, para magtiwala ang publiko at mawala ang agam-agam sa COVID vaccine. (Aileen Taliping)