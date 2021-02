PGH ‘di choosy sa COVID bakuna

Handa ang Philippine General Hospital (PGH) na tanggapin at iturok ang anumang brand ng coronavirus vaccine sa kanilang mga empleyado basta mayroon itong emergency use authorization (EUA) mula sa Food and Drug Administration (FDA).

“Kung anuman ang bakunang darating ay tatanggapin namin at ang aming batayan sa pagtatanggap nito ay ang EUA na ibibigay ng ating FDA. We all know that if the FDA gives any vaccine the EUA, the safety and efficacy are assured,” saad ni PGH Director Dr. Gerardo Legaspi sa briefing.

“Ready na po ang PGH na tumanggap ng mga bakuna kahit anumang brand ito, o kung saan man siya manggagaling,” patuloy niya.

Matatandaang sinabi ng Malacañang na nakatakda nang dumating sa Pebrero 28 ang donasyon ng Chinese government na 600,000 dose ng COVID-19 vaccine ng Sinovac. (Issa Santiago)