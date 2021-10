PGH COVID pasyente numipis

Nabawasan na ang bilang ng mga COVID-19 patient na naka-confine sa Philippine General Hospital (PGH).

Ito ang kinumpirma kahapon ni PGH spokesperson Dr. Jonas del Rosario, kung saan nasa 237 pasyente na lamang mula sa dating 355 pasyente nitong nakalipas na linggo na inadmit ng pagamutan.

Gayunman, sinabi ni Del Rosario na marami pa rin silang pasyente ngayon na malala at kritikal ang kalagayan dahil sa COVID-19 kaya puno pa rin ang kanilang intensive care units (ICU).

“That’s roughly about 75% occupancy. But we still have a lot of patients who are severe and critically ill, which makes our ICU beds always full,” ayon kay Del Rosario.

Samantala, umaasa naman si Del Rosario na patuloy na mababawasan ang mga pasyente ng COVID-19 upang mas mapangalagaan nila ang mga ito, gayundin ang ibang pasyenteng may ibang karamdaman. (Juliet de Loza-Cudia)