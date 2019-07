PGDA 4-cock larga sa SJC

MATAPOS rumatsada ang 286 sultada nitong nakaraang linggo, patok sa San Juan Coliseum ang “PGBDA 4-Cock/Bullstag Derby” sa July 17 na may 80 sultada pataas.

Sa pangunguna ng Pilipinas Gamefowl Breeders Derby Association, ang derbi ay may “open invitation” format, pahayag nina PGBDA business mana­ger William Go at PGBDA president Atty. Hermie Capuchino.

Inaasahan ang 40 entries mula sa PGBDA members.

“Required entry fee is P11,000 and minimum bet, P8,800.The entries (1.8 kgs. to 2.4 kgs) must be submitted one day before the derby,” ani Go.

“PGBDA had a successful 2019 Cocker of the Year race last summer won by World Slasher Cup veteran Wilvin Sy while John Paul Dy bagged runner-up honors,” dagdag niya.

Sa ibang katanungan: 0905-2016057 (hanapin si Michelle). (Enjel Manato)