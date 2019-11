PGBDA champion malalaman ngayon

MALALAMAN na ang mga kampeon ng Pilipinas Gamefowl Breeders Derby Association’s (PGBDA) stag circuit ngayon November 13 sa ‘5-Stag Derby’ grand finals sa fully air-conditioned San Juan Coliseum.

“It’s still anybody’s race for the 2019 PGBDA Stagfighter of the Year race. The winner will receive P300,000 while runner-up gets P100,000,” ani PGBDA business manager William Go.

May special trophies sa mga mananalo.

Sasagupa sina PGBDA President Atty. Hermie Capuchino, Chito Polin­tan, Carlos Tumpalan, Troy Paneda, William Go, Dado Mitra, Wilvin Sy, Vernie Legazpi, Henry So, Prime Bordones, Ricky Castillo, Benny Lim, Rod Prado, Mel Lim, William Chia, Doc Nino Mabanta, Doc Ayong Lorenzo, Batang San Juan Group, Ruel Simbulan, Mike Tolentino at Cris at Palo Mercado.

Kasali rin ang mga PGBDA member sa ‘70 M Pambansang Digmaan 11-Stag Derby’ sa November 25 sa SJC.

“Stags banded by PFGB Digmaan and FIGBA Bakbakan will be accepted. The ‘Digmaan’ 3-stag elims is open to non-members,” ani Go.

Sa detalye: 725-5369 or 0905-201-6057 (Michelle). (Enjel Manato)