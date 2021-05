Pfizer vaccine inaprub ng FDA sa edad 12-15

Maaari ng gamitin sa mga batang Pinoy edad 12-15 ang covid vaccine na gawa ng Pfizer.

Sa ‘Talk to the People’ ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong Miyerkoles ng gabi, sinabi ni Food and Drug Administration Director Gene­ral Dr. Eric Domingo na inaprubahan na ng mga Pilipinong eksperto ang paggamit ng Pfizer vaccine sa mga batang edad 12-15 matapos itong masusing pag-aralan.

Aprubado na aniya sa Amerika ang Pfizer vaccine sa kanilang mga kabataan at noong nakalipas na linggo ay nag-apply na ng amendment sa FDA ang nabanggit na kompanya.

“Iyong ating mga experts in-evaluate, I already got the recommendations of our experts and it’s very favo­rable. So within the week po we will be issuing an amendment to the emergency use authorization of Pfizer to use it in children 12-15 years old,” ani Domingo.

Ipapaubaya na aniya kay Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez kung paano ipapatupad ang pagbakuna ng Pfizer sa mga bata dahil mayroong list of priority na sinusunod sa national vaccination program kontra COVID ng gobyerno. (Aileen Taliping)