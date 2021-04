Pfizer tinatrabaho na anti-COVID pill

Inaasahan ng Pfizer na sa pagtatapos ng 2021 ay magiging handa na ang ginagawa nilang pill na maaaring labanan ang COVID-19.

Dagdag dito, sinabi rin ng kompanya na kasama sa kanilang pag-aaral ang pagiging epek­tibo ng pill sa iba’t ibang mga variant ng virus.

Sinimulan na umano noong nakaraang linggo ang clinical trial para sa gamot na panlaban sa COVID-19. Giit pa ng kompanya, ang mabisang pagpuksa sa pandemya ay nanganga­ilangan ng prevention sa pamamagitan ng pagbabakuna at treatment naman para sa mga nahawa ng virus.

Sabi pa ng Pfizer, “Given the way that SARS-CoV-2 is mutating and the continued glo­bal impact of Covid-19, it appears likely that it will be critical to have access to therapeutic options both now and beyond the pandemic.”