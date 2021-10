Pfizer COVID bakuna 90% epektibo sa mga bata

Pupulungin ng Food and Drug Administration (FDA) ang mga independent experts upang desisyunan kung bibigyan ng awtorisasyon ang Pfizer kung maaaring iturok ang kanilang COVID vaccine sa mga bata sa Washington, United States.

Ito ay makaraang ihayag ng Pfizer na ang kanilang COVID vaccine ay 90 porsyentong epektibo na iturok sa mga bata kontra sa virus.

Ang pag- aanalisa ay base sa halos 2,250 trial participants na naipong datos hanggang October 8, at nang mamayagpag ang pinaka- positibong mga kaso ng Delta variant sa Estados Unidos at buong mundo.

“VE (Vaccine Efficacy) against laboratory-confirmed symptomatic Covid-19 occurring at least 7 days after Dose 2 in evaluable participants without evidence of prior SARS-CoV-2 infection was 90.7%,” batay sa dokumento.

Bihira umano ang mga kaso ng severe COVID at multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C), bagamat seryoso ang post viral condition.

Wala ring naging mga kaso ng myocarditis o pericarditis (heart inflammation or inflammation around the heart), at walang sapat na boluntaryong pag- aaral na makaka- detect o makakasuri ng napakabihirang epekto, at sa mga kabataang lalaki na sinasabing ‘higher risk group’.

Ito ang kauna- unahang nagpalabas ang Pfizer ng ‘efficacy estimate’ sa kanilang COVID vaccine sa mga kabataan.

Sa naunang press statement, sinabi nila na ang ‘shot’ ay gumagawa ng matatag na ‘immune response.’

Ang bakuna ay sinubok sa 10 microgram dose, habang ang mga nakakatanda ay binigyan naman ng 30 micrograms.

Sinabi naman ng administrasyon ni President Joe Biden, handa sila sa ‘roll out shots’ para sa 28 milyong mga bata na nasa edad lima hanggang 11 sa kanilang bansa, kapag inaprubahan na ang nasabing bakuna ng science agencies. (Dolly B. Cabreza)