Pfizer bakuna data ninakaw ng hacker

Nakuha ng mga hacker ang dokumento hinggil sa paggawa ng COVID-19 vaccine ng Pfizer-BioNtech, matapos ang nangyaring cyber-attack sa Europe.

“Today, we were informed by the European Medicines Agency (EMA) that the agency has been subject to a cyber-attack and that some documents relating to the regulatory submission for Pfizer and BioNTech’s COVID-19 vaccine candidate, BNT162b2, which has been stored on an EMA server, had been unlawfully accessed,” bahagi ng pahayag ng German biotechnology company na partner ng Pfizer.

Dagdag nito, wala namang sistema ng BioNTech o ng Pfizer ang napasok ng hacker sa nangyaring insidente, gayunman anila, “We are unaware that any study participants have been identified through the data being accessed.”

Magsasagawa na umano ng imbestigasyon ang EMA sa nangyaring cyber-attack.