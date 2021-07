Pfizer bakuna bubuhos sa mga lalawigan

Ikakalat sa mga lalawigan ang second tranche ng Pfizer COVID-19 vaccine na binili ng gobyerno at dumating nitong Hulyo 26 sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City.

Ang pinakahuling shipment ng Pfizer vaccine ay bahagi ng 49 milyon doses na binili ng gobyerno.

Nabatid na may kabuuang 375,570 doses ng Pfizer na may ultralow temperature, ang dumating sa bansa.

“It will be distributed to the National Capital Region (NCR), Cebu, Davao and others who have not yet received it before because capable na sila ngayon (because they are capable to handle the Pfizer jabs now),” ayon kay Health Undersecretary Ma. Carolina Vidal-Taino .

Matatandaan na dumating ang unang shipment ng biniling Pfizer vaccine na 562,770 doses nitong Hulyo 21. (Juliet de Loza-Cudia)