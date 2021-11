Pfizer, AstraZeneca, 2 pa para booster shot inaaral ng FDA

Natanggap na ni Food and Drug Administration (FDA) Director General Eric Domingo ang mga aplikasyon ng Pfizer, AstraZeneca, Sinovac at Sputnik V para maamiyendahan ang emergency use authorizations (EUA) ng kanilang mga COVID-19 vaccines at maisama ang booster shot at third dose. Kinumpirma ni Domingo na natanggap nila ang aplikasyon bago mag-Undas.

Ayon sa opisyal, gusto ng mga ito na maisama ang ikatlong dose o booster dose sa kanilang regimen. Ina-assess na ng Department of Health ang posibleng pagmi-mix and match ng mga bakuna.

“Nag-request po sila na ma-include ang third dose sa kanilang regimen o ang booster dose at pinadala po nila ‘yung kanilang scientific data available at ito po ‘yong inaaral ngayon ng ating mga expert,” ayon kay Domingo. (Juliet de Loza-Cudia)