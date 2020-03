Petron: Sapat ang supply ng petrolyo

Tiniyak ng Petron Corporation na sapat ang supply ng petrolyo sa bansa sa kabila ng pinagdadaanang krisis sa paglaban sa coronavirus disease.

Sinabi ni Petron President at CEO Ramon S. Ang na sapat din ang petrolyo na gagamitin ng mga mahahalagang industriya upang mapanatili ang pagtakbo ng ekonomiya.

“So far, our entire supply chain is working overtime to ensure that enough products are produced at our refinery. Vessels are continuously loaded so that our terminals are filled, and tank truck operations remain consistent. We are also trying our best to keep as many of our stations open and filled as possible while putting the safety and well-being of our employees first,”saad ni Ang.

Ang Petron ang pinakamalaking oil refiner sa bansa dahil ito ang nagsu-supply ng 30 porsyento ng pangangailangan sa pamamagitan ng kanilang Bataan refinery na kayang mag-produce ng 180,000 bariles kada araw at 30 terminal at higit sa 2,400 station sa buong kapuluan.

“Let me reiterate that there is no need to panic. We will step up and we will get through this together. In these critical times, rest assured that basic necessities will be delivered and our brave front liners will reach their destinations,” dagdag ni Ang.

Tiniyak naman ni Ang na pinangangalagaan pa rin nila ang mga taong nagtatrabaho sa kompanya sa pamamagitan ng pagpapatupad ng work form home sa mga Luzon-based office. Ang mga nasa front line naman tulad ng office-based skeletal force, service station peronnel, tank truck driver at mga helper ay sumusunod sa mga protocol para mapangalagaan ang kanilang kalusugan at kaligtasan.

Ang industriya ng langis ay kabilang sa binigyan ng exemption sa ginawang paghihigpit ng gobyerno sa pinatupad ng enhanced community quarantine sa buong Luzon. Dahil dito, pinakilos ng Petron ang kanilang Business Continuity Plan.