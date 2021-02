Petron refinery sinalba ng CREATE Law

Napakalaking bagay ng panukalang batas para sa Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises (CREATE) upang isalba ang libo-libong nagtatrabaho sa mga crude oil refinery sa bansa katulad ng Petron sa Bataan.

Ipinahayag ito ni Albay Rep. Joey Salceda, chairperson ng House committee on ways and means, matapos iratipika ng Kamara ang bicameral committee report ukol sa CREATE Law na layong babaan ang corporate income tax sa bansa.

Ayon kay Salceda, na siyang pangunahing may-akda ng CREATE bill sa Kamara, dahil sa naturang tax reform law ay mababawasan ang pangamba ng nasa 3,000 manggagawa sa Petron Bataan refinery, na siyang natitirang crude oil refinery sa bansa matapos magsara ang Shell refinery noong nakaraang taon dahil sa tumataas na gastos sa operasyon nito.

Sabi ni Salceda, ang CREATE bill ang magbibigay ng patas na trato sa pagbubuwis sa pagitan ng mga direct importer at refiner ng mga produktong petrolyo sa bansa.

“Earlier in 2020, Petron was very transparent in saying they need a fairer tax treatment or they will have no choice but to shift to direct importation, which will cost us thousands of jobs and hit our energy security. It is very difficult for a net importer of oil not to have a refinery, especially in times of disasters or conflict,” ayon pa kay Salceda.

Sa ilalim ng CREATE, hindi na papatawan ng buwis ang krudo at sisingilin na lamang ng value-added tax (VAT) at iba pang bayarin. Hindi makikinabang sa tax incentive ang mga direct importer dahil sa mababa ang kanilang value-added.

“Under current law, we tax both crude and refined petroleum. In the process, billions of pesos get stranded in VAT credits, because our tax administration is not yet efficient,” paliwanag pa ni Salceda. (Eralyn Prado)