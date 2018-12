Petron ‘di dinadaga sa do-or-die game kami pa!

Mga laro ngayon:

(FilOil Flying V Centre)

2 p.m. – UE vs FEU

4 p.m. – UST vs UP

7 p.m. – F2 Logistics vs Petron

BIGO man na maiuwi agad ang titulo ng Phi­lippine Superliga All-Filipino Conference noong Martes, wala aniyang dahilan para malungkot ang Petron.

Sa post-game interview ni Petron coach Shaq delos Santos, sinabi nito na positibo pa rin sila kahit na hindi nila nagawang ma-sweep ang panalo at bitbitin agad ang kampeonato.

“Sabi ko nga sa kanila, wala naman kaming dapat ikahiya du’n sa nangyari, part (ng game) kasi ‘yun. Magandang challenge ‘to na binigay sa amin ni Lord, so accept lang kami sa gusto Niyang mangyari sa amin,” wika ni Delos Santos.

“So, Thursday magre-ready kami, paghahandaan namin and ibibigay pa rin namin ‘yung best namin.”

Sa tingin din ni Delos Santos, hindi para sa kanila ang Game 2 ng Finals dahil nakita niya rin na nahirapan ang kanyang tropa.

Hindi rin aniya iniisip ni Delos Santos na bitbit na ng F2 ang momentum sa pagkakapanalo nilang ito at para sa kanila, dito na aniya masusubukan ang tunay na kakayahan ng kanilang koponan.

“Hindi naman ibig sabihin na na-sweep namin ‘yung game before ibig sabihin okay na kami, hindi ‘yun. Wake-up call din para sa amin, kailangan ma-feel namin ‘to para alam namin ‘yung mas kaila­ngan naming i-­improve,” pagtatapos nito.