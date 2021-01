Petmalung grandmaster makakasagupa ni Wesley

DALAWANG major tournament sa kaagahan ng 2021 ang hindi sinalihan ni super grandmaster Wesley So ito’y ang 83rd Tata Steel Chess at Candidates Tournament.

Nagsimula na ang Tata Steel noong Enero 16 at magtatapos sa 31, ginanap ito sa Wijk aan Zee, Netherlands habang sa Marso ang simula ng Candidates Tournament na lalaruin sa Russia.

Marahil ay nais ni 27-year-old So na paghandaan ang 2021 Grand Chess Tour kung saan ay naimbitahan siyang maglaro.

Nakalaan ang $325,000 premyo, nakatakdang simulan ang bakbakan sa Hunyo 3-15 sa Bucharest, Romania.

Matagumpay ang online chess tournament ni Imus, Cavite native So nakaraang taon at pakay nitong dalhin sa over the board (OTB) games.

Unang face-to-face tournament ni So sapol nang ipatigil ang sporting events dahil sa pamiminsala ng coronavirus (COVOD-19).

Nakalikom si So ng $240,000 nakaraang taon kahit patuloy ang pag-atake ng COVID-19, matapos magsagawa ang organizers ng online speed tournaments.

Nakansela ang Grand Chess Tour nakaraang taon at dahil may vaccines na, itinuloy ang nasabing tournament ngayon.

Si So ang world’s Fischer Random king at reigning United States chess champion, mapapalaban ito kina No. 2 GM Fabiano Caruana ng US at No. 3 GM Ding Liren ng China.

Ang ibang grandmaster na kalahok sa 10-man field ay sina world No. 4 Ian Nepomniachtchi ng Russia, No. 5 Maxime Vachier-Lagrave ng France, No. 6 Levon Aronian ng Armenia, No. 7 Alexander Grischuk, (Russia), Azerbaijan woodpushers Shakhriyar Mamedyarov at Teimour Radjabov at Anish Giri ng Netherlands.

Taong 2014 noong nang magpalit ng federation si So, dala ngayon nito ang bandera ng Amerika sa tuwing lalaro sa mga international competition.

Samantala, naghari si So sa Tata Steel noong 2017 kung saan kasali si reigning World Champion GM Magnus Carlsen ng Norway. (Elech Dawa)