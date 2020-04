Petisyon sa health record ni Duterte, ibabasura lang ng SC- Roque

Naniniwala si Presidential Spokesman Harry Roque na ibabasura lamang ng Supreme Court ang petisyon na obligahin si Pangulong Rodrigo Duterte na isiwalat ang kanyang health records.

“Ang aking fearless prediction, madi-dismiss po yan but we welcome the opportunity of this petition (because this will) build jurisprudence, to make jurisprudence, and define specifically the obligation of the President in case of an illness,” wika ni Roque sa Laging Handa public briefing nitong Martes.

Pinaliwanag pa niya na sa ilalim ng Konstitusyon, isinisiwalat lamang ang lagay ng kalusugan ng Pangulo “in case of serious illness.”

“Malinaw po ang sabi ng Saligang Batas, kinakailangan kung meron kang serious illness ay kinakailangan i-report ng presidente ito sa taumbayan. Ang preidente nag desisyon na kung meron siyang karamdaman ito’y karamdaman ng lahat ng 75 year old ay meron din. Kaya ang tingin niya hindi po ito serious illness at hindi kinakailangan i-report sa taumbayan,” paliwanag ni Roque.

Nanindigan din ito na si Pangulong Duterte ay hindi maaaring sampahan ng anumang criminal, civil at administrative case sa loob ng 6 taon niyang panunungkulan sa gobyerno.

“Ako po nung panahon na ako’y mahilig magsampa rin ng kaso sa Supreme Court, David vs. Arroyo, malinaw po ang sabi ng ating Korte Suprema, hindi mo pupuwedeng idemanda ang Presidente, kahit anong demanda yan habang siya ay presidente,” dagdag pa ni Roque. (Prince Golez)