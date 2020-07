Petisyon sa health record ni Duterte, binasura ng SC

sdc

13 hukom ng Korte Suprema ang nagsabi na hindi kailangang obligahin si Pangulong Rodrigo Duterte para ilabas ang resulta ng kanyang medical, psychological at iba pang health record.

Samantala, tumutol sa desisyon sina Associate Justices Benjamin Caguioa at Marvic Leonen.

Sa 5-page resolution na may petsang Mayo 8 at sinapubliko nito lang Hulyo 8, sinabi ng SC na walang basehan ang paratang ni Atty. Dino de Leon na lumulubha ang kalusugan ng Pangulo.

Ang regular na Cabinet meetings ni Duterte ay patunay din anila ng kakayahan niya na gumampan sa puwesto.

“Apparently, petitioner’s allegation that the President is seriously ill is unsubstantiated and is based merely on petitioner’s surmises and conjectures regarding his perception of the declining health of the President,” ayon sa korte.

“The Court also deems it proper to emphasize that in the recent months, the President has been visibly holding regular Cabinet meetings, belying petitioner’s insinuation that the President is suffering from serious illnesses,” dagdag nito.

Matatandaan na hinain ni De Leon ang petisyon noong Abril dahil naniniwala ito na hindi kayang gampanan ni Duterte ang kanyang posisyon bilang Pangulo sa hinaharap na health crisis ng bansa dahil sa kanyang kalusugan.

Nakasaad sa Article 7, Section 12 ng 1987 Constitution na dapat ideklara ng Pangulo ang totoong lagay ng kanyang kalusugan “in case of serious illness.”

Una nang sinabi ni Duterte, 75, na kaya niya pa ring magtrabaho sa kabila ng kanyang edad at iniindang mga sakit gaya ng muscle spasms, chronic back pains, migraines, myasthenia gravis, Barrett’s esophagus, at Buerger’s disease.