‘Peter Pan’, Altas tatapatan Chiefs

Mga laro bukas: (FilOil EcoOil Centre)

12:00nn — Arellano vs Perpetual

3:00pm — San Sebastian vs St. Benilde

PAKAY ni playmaker Rey Joey “Peter Pan” Barcuma at ng University of Perpetual Help System Dalta Altas ang maagang liderato pagsagupa kontra sa bagong bihis na Arellano University Chiefs sa unang laro ng 98th season ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City, Biyernes.

Nagtala ang 22-anyos na Bukidnon-native ng career-high 22 puntos kontra Jose Rizal University Heavy Bombers na nagtapos sa 84-60 nitong Linggo.

“This is our definition of season 98th. I know him (Barcuma) kahit anytime ko siya gamitin, 100% pa rin ilalaro niyan kahit 4th quarter na siya pumasok. On his usual talagang magta-trabaho ‘yan and everything,” wika ni Altas head coach Myk Saguiguit.

Haharapin ng Perpetual ang Arellano sa unang laro sa alas-12:00 ng tanghali na susundan ng tapatan ng mga undefeated San Sebastian College-Recoletos Golden Stags at College of Saint Benilde Blazers sa alas-3:00 ng hapon.

“Ang maganda pa sa team ng Altas, parang ‘yung every spark parang may tatlo, kapag minalas ‘yung isa, meron pang isa at isa pa, so I’m very happy and blessed na nagkaroon ako ng lineup na ganyan.”

Bukod sa maliksing playmaker, pinagpala ng maraming arsenal ang Las Pinas-based squad sa pagkakaroon ng mga pambatong manlalaro tulad nina Jielo Razon at Mark Omega.

Umiskor ng tig-13 puntos sa nagdaang panalo sina Razon at Omega, habang nag-ambag rin ang 11 pang players ni Saguiguit. (Gerard Arce)