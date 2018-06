Peter Lim tumakbo sa SC

Dumulog sa Supreme Court (SC) ang negosyanteng si Peter Lim para hilingin na patigilin ang Department of Justice (DOJ) sa muling imbestigasyon sa kasong may kinalaman sa kalakalan ng iligal na droga.

Ito ang kinumpirma ni Justice Secretary Menardo Guevarra kung saan nagsampa ng petition for certiorari dahil sa umano’y grave abuse of discretion ang ginawa ng DOJ na mu­ling isailalim sa preliminary investigation ang kasong ibinasura noong nakaraang taon.

“The DOJ welcomes the filing of the petition and we are ready to defend our actions,” ayon kay Guevarra.

Una nang iniutos ang muling imbestigasyon sa kaso ni Lim, self-confessed drug distributor Kerwin Espinosa, at convicted drug lord Peter Co, at ilan pang sangkot sa kalakalan ng iligal na droga matapos umano ng katakot-takot na batikos kaugnay sa ipina­labas na resolusyon noong Disyembre 20, 2017 na naging dahilan para ipag-utos ni dating Justice secretary Vitaliano Aguirre II ang pagrebisa at bumuo ng panibagong panel ng mga prosecutor na hahawak sa kaso. ­