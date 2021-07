Peter Lim posibleng umeksit sa backdoor – CIDG

Kahit na walang record ang Bureau of Immigration (BI) ay hindi pa rin isinasantabi ng Philippine National Police-Criminal Investigation and Detection Group (PNP-CIDG) ang posibilidad na nakalabas ng bansa ang suspected Drug lord na si Peter Lim.

Ayon kay CIDG Director Police Major General Albert Ferro, iniimbestigahan nila ngayon ang paggamit ng “backdoor exit” ni Lim para makapauslit ng Pilipinas.

“Actually based on our coordination sa immigration there is no indication based on legitimate na mga airports, walang sinasabi na siya ay lumabas ng bansa but we are not discounting the possibility that puwede siya lumabas through the backdoor,” saad ni Ferro sa panayam ng mga reporter sa Camp Crame.

Sa ngayon, dagdag pa ni Ferro ay puspusan ang kanilang pagtatrabaho para mahuli si Lim.

Malaking tao aniya si Lim dahil sa koneksyon nito sa iligal na droga, inihalintulad nya pa nga ito kay Pablo Escobar na sumikat noon sa Colombian drug lord.

Si Lim ay kinasuhan ng DOJ sa pakikipagsabwatan sa illegal drug trading kasama sina `shabu’ distributor Kerwin Espinosa, Marcelo Adorco at Ruel Malindangan. May patong ito sa ulo na P500K mula noong 2018.

Siya rin ay akusado sa pagsusuplay ng halos 90 kilo ng shabu sa Espinosa drug group noong 2013 at 2015 sa Region 7 at 8. (Edwin Balasa)