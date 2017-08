Peter Lim na nakipag ‘eyeball’ kay Duterte, supplier ng shabu sa Espinosa Group — PNP

Tweet on Twitter

Ang negosyanteng si Peter Lim ang big-time supplier ng illegal na droga sa grupo ni Kerwin Espinosa na distributor ng shabu sa buong Visayas.

Ito ang nilalaman ng apat na pahinang referral letter ng Major Crimes Investigation Unit ng PNP-CIDG kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre.

Nakadetalye rin sa sulat na ito ang reklamong isinampa laban kay Lim, Peter Co, Kerwin Espinosa at iba pang personalidad na sangkot sa kalakaran ng iligal na droga sa Region 7 at Region 8.

Ayon sa PNP-CIDG, ibinunyag ng pinagkakatiwalaang tauhan ni Espinosa na kanilang naaresto sa isang buy-bust operation noong Hulyo 8, 2016 sa Albuera, Leyte na sina Lim at Co ang supplier ng droga ng Espinosa Group.

Ayon umano kay Marcelo Adorco, tig-dalawampung kilo ng droga ang nakukuhang supply ng Espinosa group mula kina Co at Lim.

Nu’ng 2014, apat na kaparehong transaksyon umano ang nangyari sa pagitan ni Lim at ng Espinosa Group.

Noong Hulyo 2015 naman, nagdeliver umano si Lim ng 50 kilo ng shabu sa Espinosa Group at ito ay base sa napagkasunduan nila ni Kerwin Espinosa sa Thailand noong Hunyo 4, 2015.

Lahat umano ng delivery ng shabu ay nangyari sa Cash and Carry sa Lungsod ng Makati.

Tinukoy pa ng PNP-CIDG sa kanilang reklamo na ang Peter Lim na sangkot sa illegal drug trade ay ang mismong negosyante sa Cebu City na nakipagkita kay Pangulong Duterte noong Hulyo 2016.