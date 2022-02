Petecio, Paalam sasaluduhan

ANIM na world class na boksingero, kabilang ang tatlong nanalo ng medalya sa nakaraang 2020+1 Tokyo Olympics, ang paakyatin sa entablado sa San Miguel Corporation-Philippine Sportswriters Association (SMC-PSA) Annual Awards Night sa Marso 14 sa Diamond Hotel sa Roxas Boulevard, Ermita, Manila.

Pangungunahan nina Olympics silver medal winner Carlo Paalam at Nesthy Petecio at bronze medalist Eumir Felix Marcial, at World Boxing Council bantamweight king Nonito Donaire Jr., ang siyam na gagawaran ng Major Awards ng sportswriting fraternity sa bansa sa espesyal na kaganapang mga babalikatin ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at Cignal TV.

Kabilang ding major awardee sina pole vaulter Ernest John Obiena, netter Alexandra Eala, at ang pares ng boxing title holder na sina Johnriel Casimero at Jerwin Ancajas.

Ipinakita ni Donaire na hindi pa siya laos nang makuha ang world title sa pagpapabagsak kay Nordine Oubaali ng France sa fourth round sa Carson, California noong Mayo at maging pinakamatandang kampeon sa 118-pound division sa 40 taong gulang.

Pamumunuan ni Olympics golden girl Hidilyn Diaz ng weightlifting ang buong 2021 honorees sa pagtanggap ng prestihiyosong Athlete of the Year award na ibibigay ng pinakamatandang media organization sa bansa sa gala night na mga suportado din ng MILO, Philippine Basketball Association, 1Pacman , Rain or Shine, ICTSI, Chooks To Go, Smart, Philracom at MVP Sports Foundation. (Lito Oredo)