Petecio, 12 pa sablay sa Asia Championships

PURNADA ang nakatakdang lahukan ni 2019 Ulan-Ude International Boxing Association women’s featherweight champion Nesthy Petecio at tropa na 31st Asian Elite Men’s and 10th Women’s Boxing Championships sa new Delhi, India sa May 21-31.

Ayon kay Association of Boxing Alliances in the Philippines (ABAP) secretary general Edgar Genaro ‘Ed’ Picson, pinagpaliban Sabado ng Asian Boxing Confederation (ASBC) ang 10-day boxfest dahil sa pagtaas ng Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Hahanapan pa ng ASBC ng bagong host country ang torneo at kabilang sa napipisil ang Abu Dhabi, UAE at Manama, Bahrain sa itatakda pa ring bagong petsa ng kompetisyon.

Sasabakan sana nina 2020 Tokyo Olympic-bound Petecio, Eumir Felix Marcial, Irish Magno at Carlo Paalam ang torneo. Gayundin nina Marjon Pinar, James Palicte, Junmilardo Palicte, Ian Clark Bautista, Jere Samuel Cruz, Mario Fernandez, Mark Lester Durens, Aira Villegs at Riza Pasuit.

Unang tinanggihan ng Philippine Sports Commission (PSC) ang financial request ng ABAP para sa Indian event dahil sa parehas na dahilan. (Elech Dawa)