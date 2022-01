Pet ba o baby?

Maraming animal lovers mga tropapips ang napataas ang kaliwang kilay dahil sa mensahe kamakailan ni Pope Francis tungkol sa mga couple na mas pinipili daw ang mag-alaga ng pet kaysa magkaroon ng mga anak.

Medyo nakaka-hurt nga naman ang sinabi ng Santo Papa dahil may kurot sa puso ang usapin ng “humanity” sa pagkukumpara niya sa pag-aalaga ng pet at pagkakaroon ng anak.

Makikita niyo naman siguro kung papaano pinupusuan at marami ang nagla-like sa mga video o photo kapag nilagyan ng katagang “humanity restore” ang post.

At pagkatapos eh mababasa mo ang sinabi ni Pope Francis na nawawala ang pagkatao ng mga couple na pinipiling mag-alaga na lang ng hayop kaysa mag-alaga ng anak. Pinapalitan na raw ng mga aso at pusa ang tungkulin ng mga bata bilang mga “anak.”

Truth hurts nga naman. Pumunta ka sa mall at may makikita kang mga aso na naka-stroller. Ang tawag sa mga alaga eh “bebi” at hindi na pangalan ng alaga, maliban na lang kung Baby talaga ang pangalan ng alaga siyempre.

Pero masisisi ba natin kung may mga couple na mas gustong mag-alaga na lang ng hayop kaysa magkaroon ng mga anak? May iba naman tayong kakilala na ginagawang “tester” ang pag-aalaga ng hayop bago mag-anak.

Kung makikita na responsable na ang couple sa pagbibigay ng pangangailangan ng alaga, aba’y ready na siguro silang magka-anak. Hindi kaya biro ang gastos din sa pag-aalaga ng hayop lalo na kapag nagkasakit–eh di lalo na sa bata.

May nabasa nga tayong artikulo tungkol sa parenting na naglista ng gastusin sa pag-aalaga ng anak na hanggang dalawang taong gulang, aba’y milyon ang inabot. Hindi pa kasama doon ang pag-aaral.

Kung mabait ang anak, suwerte ng magulang dahil may mag-aalaga sa kanilang pagtanda. Pero kung ugaling haragan, aba’y malamang na payuhan ang magulang na mag-ipon na ng pampiyansa sa anak. Samantalang ang pet, kahit araw-araw mong pagalitan at kung minsan eh hindi mo pinapansin–aba’y love ka pa rin nila.

Pero hindi naman dapat masamain ang mensahe ng Santo Papa dahil nais lang naman niya na isulong ang magkaroon ng pamilya. Kaya nakalulungkot na sa kabila ng puna ni Pope Francis tungkol sa kahalagahan ng anak, may mga magulang na nagagawang ipa-abort o ibenta ang kanilang anak.

Sa Pilipinas mga tropapips, iniulat ng Commission on Population and Development (POPCOM) na nabawasan ang bilang ng mga isinilang na sanggol noong 2020 na umabot sa 1,516,042.

Mantakin ninyong nabawasan pa ‘yang bilang na ‘yan. Iyon daw ang pinakamababang registered births mula noong 1986 na 1,493,995 na mga baby. Ang mga pinaniniwalaang dahilan nito ay ang pandemic, birth control program, at pagpaplano ng mag-asawa na ipagpaliban ang pagbubuntis.

Hindi naman sa kasama sa mga dahilan na mas pinipili ng mag-asawa Pinoy na mag-alaga na lang ng hayop. Pero ang kapansin-pansin mga tropapips dito sa atin, kung sino ang may kaya sa buhay, sila yung kakaunti ang anak.

Habang ang mga hikahos, sila yung sangkaterba ang anak, na kapag tumagal, iinit na ang ulo ni nanay at wala nang pinagkaiba ang pag-aalaga ng hayop sa pagkakaroon ng anak. At madidinig mo na lang– “hayop kang bata ka! Manang-mana ka sa hayop mong tatay! Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”