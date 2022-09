Peso bill sinunog, binaboy! PNP, BSP sinampolan 5 tiktoker

Nahaharap sa hanggang limang taong pagkabilanggo at multang P20,000 bawat isa ang limang TikToker na kinasuhan ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) at Philippine National Police (PNP) dahil sa pagsira, pambabastos at pagbaboy sa pera ng bansa gamit ang social media.

Sa isang pahayag kahapon, sinabi ng BSP na pormal nang nagsampa ng reklamo ang Payments and Currency Investigation Group ng Quezon City Police District (QCPD) Anti Cybercrime Team kontra sa limang indibidwal sa Quezon City Prosecutor’s Office.

Matatandaang nauna nang nagbanta ang BSP at PNP Anti Cybercrime Group (ACG) na hindi nila palalagpasin at pananagutin nila ang limang TikToker dahil sa pambabastos at pagyurak nila sa pera ng bansa na mahigpit na ipinagbabawal sa batas.

Tinukoy ng PNP at BSP ang mga nag-viral na video ng mga ito tulad ng pagpunit ng social influencer sa P20 at pangakong P5,000 na premyo sa sinumang makakaayos nito; pagbutas sa P1,000 bill na ginamit ng isang TikToker sa kanyang magic; paggamit ng isa pa sa P50 bilang imbudo sa pagsasalin ng gasolina sa kanyang motorsiklo; pinamunas naman ng isa pa ang P500 sa kanyang sapatos at saka ito itinapon; at pag-stapler ng isa pang TikToker ng P100 sa net ng plastic basketball ring bilang premyo sa makakapagpasok dito ng bola.

Dahil dito, nahaharap ang lima umanong pasaway sa mga kasong paglabag sa PD number 247 ng Article 154 ng Revised Penal Code (RPC) na inamyendahan ng Republic Act (R.A.) No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act.

‘Under Article 154 of the Revised Penal Code, as amended, persons who, by any means of publication, encourage disobedience to the law are penalized by imprisonment and fine,” giit ng BSP. (Edwin Balasa/Eileen Mencias)