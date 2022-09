Peryahan ng bayan pinatitigil ng PCSO

Pinatitigil na ng pamunuan ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) ang operasyon ng”peryahan ng bayan” at pinahuhuli ang sinumang patuloy sa nagpapatakbo ng illegal na aktibidad, kaya naman nakipag-ugnayan sila sa tanggapan ni Philippine National Police (PNP) chief Police General Rodolfo Azurin Jr. para maaksyunan ang nasabing illegal na laro.

Ayon kay PCSO general manager Mel Robles, napag-alaman na nagpapatuloy pa rin ang operasyon ng peryahan ng bayan sa ilang lugar sa bansa sa kabila ng suspensyon na inilabas ng PCSO.

“We wish to seek assistance of your good office in curbing the proliferation of the Peryahan ng Bayan numbers game which has intensified throughout the country notwitsthanding the termination of its Deed of Authority by the Philippine Charity Sweepstakes Office on 16 Ferbruary 2016 pursuant to Board Resolution No. 51, Series of 2016,” nakasaad sa sulat ni PCSO GM Robles kay PNP chief Azurin noong August 29, 2022.

Sinabi pa ng PSCO na ang peryahan ng bayan operator na Globaltech Mobile Online Corp. ay nakakuha ng status quo ante order laban sa inilabas na termination sa Pasig City Regional Trial Court Branch 161 na kung saan ni-recall ito sa iisang korte rin noong February 18, 2020.

“Indeed, the continued operation of the Peryahan ng Bayan games is not unsanctioned by the PCSO but is also outright illegal and violative of our penal laws against illegal gambling activities,” ayon kay Robles.

Una nang sinabi ng PCSO na nililigaw ng Globaltech ang law enforcement agencies sa pagsasabing tuloy ang operasyon ng mga laro sa peryahan ng bayan base sa pagpapatupad ng status quo ante order.

Ayon naman sa isang hindi na pinangalanang source, mayroong ilang nago-operate ng peryahan ng bayan sa Calapan City, Mindoro na isang malinaw na hindi sumunod sa kautusan ng PCSO.

Nabatid na noong August ay gumawa ng sulat ang tanggapan ng PCSO Oriental Mindoro branch sa regional police office para humingi ng tulong sa pagpapatalsik sa operasyon ng peryahan ng bayan sa may pitong bayan sa probinsya.

Giit pa ng PCSO na tanging ang small town lottery (STL) lamang ang otorisadong mag-operate ng numbers game sa bansa. (Vick Aquino)