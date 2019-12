Perwisyo sa rush hour! LRT 2 beses tumirik

LIBO-LIBONG mga mananakay ang nainis at nahuli sa kanilang pagpasok sa trabaho matapos dalawang ulit na nagkaaberya ang biyahe ng Light Rail Transit Line-1 (LRT-1) kahapon nang umaga.

Sa abiso ng LRT-1, nabatid na dakong alas-6:39 nang umaga ng Miyerkoles nang unang magpatupad ito ng “stop for safety” sa northbound lane o sa biyaheng Baclaran Station patu­ngong Roosevelt Station bunsod na rin ng isang depektibong tren sa bahagi ng Vito Cruz Station sa Maynila.

“A stop for safety has been put in place from Baclaran to Roosevelt.

Technician is already working the fault at Vito Cruz Station. Please allow additional travel time of about 15 minutes,” ayon sa tweet ng LRT-1 management.

Agad namang inasikaso ng maintenance personnel ng LRT-1 ang nasirang tren at kaagad namang naibalik sa normal ang biyahe nito bago mag-alas-7:00 nang umaga.

Kaagad namang humingi ng paumanhin ang LRT-1 dahil sa naganap na aberya at pinayuhan ang mga pasahero na maglaan ng dagdag na oras sa biyahe dahil ang aberya ay nagdulot na ng paghaba ng pila sa mga istasyon ng tren.

Makalipas naman ang isang oras ay muling naantala ang biyahe ng LRT-1 matapos magkaaberya ang isang tren nito sa bahagi ng R. Papa Station, sa Maynila.

Ayon kay Jacqueline Gorospe, head ng corporate communications ng Light Rail Manila Corporation (LRMC), nagkaroon ng isyu ang disc pad ng isa nilang tren kaya itinabi muna ito.

Dahil dito, pinairal ang 15-kilometers per hour speed restriction’ mula Baclaran Station hanggang Roosevelt Station.

Pagsapit naman ng alas-8:57 nang umaga ay naibalik rin agad sa normal na operasyon ang mga tren.

Nagpabiyahe na lamang ang LRT-1 ng mga skip train upang maserbisyuhan ang mga pasahero nilang naapektuhan ng mga aberya. (Armida Rico)