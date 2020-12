Peru sinuspinde Chinese bakuna trial

Pansamantalang sinuspinde ng Peru ang clinical trial ng COVID-19 vaccine na gawa ng Chinese firm na Sinopharm, matapos umanong isa sa mga kalahok sa pag-aaral ay makaramdaman ng hirap sa paggalaw ng mga braso.

Ayon sa Peru National Institute of Health, ipinasiya nila na ihinto pansamantala ang trial dahil sa neurological problem na naranasan ng kalahok.

“Several days ago we signaled, as we are required, to the regulatory authorities that one of our participants presented neurological symptoms which could correspond to a condition called Guillain-Barre syndrome,” ayon kay chief researcher German Malaga.

Ang Guillain-Barre syndrome ay bihira at isang non-contagious disorder na nakakaapekto sa galaw ng braso at hita.

Nabatid pa sa mga ulat na tatapusin na ngayong linggo ang clinical trial ng Sinopharm vaccine sa Peru matapos ang testing sa mahigit 12,000 katao. Sakaling maging matagumpay ito, inaasahan na bibili ng 20 bilyong dose ang nasabing bansa.

Sa kabila naman ng pagpapatigil ng Peru sa trial, nauna nang naglabas ng emergency approval ang United Arab Emirates para sa bakuna ng Sinopharm matapos makukha ng positibong resulta. (Juliet de Loza-Cudia)