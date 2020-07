Personal na galit motibo sa PCSO exec slay

Kabilang sa mga motibong tinitingnan ng pulisya sa pagpatay kay Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) board secretary Wesley Barayuga ang personal na galit dito at kaugnayan sa kanyang trabaho.

Ayon kay Mandaluyong police chief P/Col. Hector Grajaldo, patuloy na pinag-aaralan ang mga kuha ng CCTV para makilala ang salarin na sakay ng motorsiklo na walang plaka.

Inoobserbahan naman sa pagamutan ang driver ni Barayuga na si Jojo Gunao na tinamaan din bala. Huwebes ng hapon nang pagbabarilin ang opisyal ng PCSO habang sakay ng sasakyan kasama ang driver nito sa kahabaan ng Calbayog st. Barangay Highway Hills ng lungsod

Ayon pa kay Col. Grajaldo, may nakalap silang CCTV footage sa pangyayari na kung saan ay tinutukoy na nila ang isang kotseng na nasa harapan ng sasakyan ng biktima na white Mitsubishi Strada na may plakang SKR 923 ng mga biktima.

“Base lang po doon sa mga nakuha nating CCTV mismo sa tapat ng pinangyarihan ng insidente, nakita po natin na may isa rin pong sasakyan nag-slowdown doon sa tapat n’ya at ito po ay nabangga ngunit hindi po natin makita yung plate number. Nakaalis po ito sa crime scene pero hindi po nag-report sa atin at nagreklamo na binangga ang sasakyan nya,” ayon kay Grajaldo.

Inaalam na nila sa Land Transportation Office at Highway Ptrol Group kung may nag-report ng nasabing insidente at ang pagkakakilanlan ng may ari ng kotse.

Samantala, kinondena ng pamunuan ng PCSO ang naganap na pagpatay sa kanilang opisyal. Nakiramay ito sa pamilya ng biktima habang nakahanda silang tulungan ang pamilya at ang sugatang driver. (Vick Aquino/Edwin Balasa)