Pero balikan malabo pa: Carlo aminadong mahal pa si Trina

Pagkaguwapo-guwapong Carlo Aquino ang nakita ko sa press preview/presscon ng ‘How To Move On In 30 Days’ nitong Miyerkules ng gabi, sa Dolphy Theatre ng ABS-CBN.

Ramdam ang tuwa ni Carlo nang makita ang ilang miyembro ng showbiz press, na sabi nga niya, mahigit dalawang taon daw niyang hindi nakasalamuha.

Anyway, sobrang suwerte nga ni Carlo, na para na siyang Aga Muhlach, na madalas ipareha sa mga aktres na higit na mas bata sa kanya.

Tulad nga ngayon sa ‘How To Move On In 30 Days’ na si Maris Racal naman ang kasama niya.

“Ang alam ko, originally hindi ako kasama dito. Pero, dahil sa kabaitan ng universe, sa akin napunta. ‘Yun naman ang mahalaga na ako ang last,” sabi ni Carlo.

Pero, ang bongga nga ni Carlo, na pina-partner siya sa mga bata, di ba? Kunsabagay, in person, ang guwapo, ang yummy, ang macho ni Carlo ngayon.

“Siyempre happy ako. Actually last year, may mga ginawa akong pelikula. ‘Yung isa si Eisel Serrano na taga-Star Magic ang partner ko, ‘yung ‘I Love You Long Time’, she’s 24.

“Then, may Lovi Poe movie rin ako.

“Then, ‘yung kay Julia Barretto, ‘yung ‘Expensive Candy’ sa Vivamax. “Then heto nga with Maris.

“Sobrang dami lang blessing, kaya thankful talaga ako,” sabi niya.

Dito nga ay kinumusta na ng press si Carlo bilang ama. Ngayon lang nakausap ng showbiz press si Carlo tungkol sa pagiging ama niya.

“Ang sarap. Ang sarap makita ang semilya mo Hahahaha! Sorry! Sorry!

“Ang sarap, kasi meron pa palang ibang pagmamahal na hindi ko pa alam. Ang sarap lang na ang pinagtatrababuhan mo, hindi lang para sa iyo, kundi para sa anak mo.

“At saka, ang sarap lang na amuyin, na minsan natutulog sa dibdib mo, kahit awkward ang position, hindi ka gagalaw kahit 2 hours o 3 hours, ngawit na ngawit na kamay mo, basta ‘wag lang magising ang anak mo.

“’Pag uuwi ako from lock in, maglalaro lang kami sa playroom. May doll house na binigay ang sister ko para sa kanya.

“Minsan naga-out of town kami nagpupunta lang sa farm sa Tanay, Rizal. Malamig doon. Pero hindi sa akin `yon. Wala pa akong pang-farm.

“May nabili na akong lupa na pagtatayuan ng bahay, ‘yun ang next target ko!” kuwento ni Carlo.

Paano na ba ang arrangement nila ni Trina Candaza ngayon? Alam naman ng lahat na hiwalay na sila, na magkaiba na ang tinutuluyan nilang bahay.

“Pag tulad ngayon na may event, medyo expose ako, maghihintay ako ng 1 week para makasama siya (baby).

“Minsan nagu-overnight siya sa akin. Pero ‘pag may taping, ‘pag face to face na, medyo iwas ako.

“Pero, nakakatuwa lang, kasi nandito na tayo ulit. Hahahaha! Nakikita ko na kayo ngayon.

“After 2 years na nagkikita lang tayo sa maliliit na cellphone.”

Pero, tulad ba sa serye nila ni Maris, na siya nga pala ay collaboration ng ABS-CBN Entertainment, Dreamscape, YouTube, kaya ba talagang mag-move on ng 30 days?

“Hindi ko alam, eh. Dapat ba may timeline? Kung kailan lang yata ‘yung pakiramdam na ang buong pagkatao mo, na okey ka na!”

Pero, kumusta siya ngayon? Mukha siyang masaya, pero ramdam ang lungkot sa kanyang mga mata.

“Inaalagaan ko lang ngayon ang present, para ang past hindi na mag-catch up sa future, parang ganun. May sense ba `yon?

“Pero, di ba, kung ano ang mali noon, ayusin mo na ngayon!” paglilinaw niya.

Wala na bang pag-asa na ang past ay maging present at maging future rin?

“Hindi ko alam, eh. Ayokong magsalita nang tapos. Basta kung ano ang ibigay ng universe, ng tadhana, siyempre tatanggapin ko yon, kasi yun ang nakatadhana, ‘yun ang nakasulat sa palad mo.”

Okey ba kayo ngayon ni Trina? Nag-uusap ba kayo? Magkaaway ba kayo?

“Oo, nag-uusap naman kami. Chill lang naman kami. ‘Yun naman ang importante, kasi para kay baby,” sagot ni Carlo.

Pero, ano ang masasabi niya na parang patuloy siyang hinahanapan ng mali ng mga tao, dahil sa nangyari sa kanila?

“Wala kasi akong magagawa sa opinion ng tao. Kung ano ang nakikita nila, at least transparent ako, ‘pag kasama ko anak ko masaya ako. Hindi naman puwede na sa bahay lang ako palaging lugmok. Siyempre nalulungkot ako, pero ano, ia-IG stories ko, na malungkot ako? Hindi naman maganda ang ganun.

“At may masasabi at masasabi pa rin ang mga tao na hindi ka mahal,” sabi ni Carlo.

Mahal pa ba niya si Trina?

“Always! Always!

“Hindi mawawala yon. Sarado naman yon. Nanay siya ng anak ko!”

So, bakit hindi magbalikan?

“Hindi ko rin alam, eh,” mahinahong sabi na lang ni Carlo.

Anyway, ang ‘How To Move On In 30 Days’ ay dinirek nina Benedict Mique at Roderick Lindayag.