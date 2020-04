Pernia pinasalamatan ng Malacañang

Nagpaabot ng pasasalamat ang Malacañang kay dating Socioeconomic Planning Secretary Ernesto Pernia sa naging kontribusyon nito sa ekonomiya ng bansa.

Inihayag ito ng Palasyo matapos magbitiw sa puwesto nitong Biyernes si Pernia dahil sa personal na kadahilanan.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na si Pernia ay bahagi ng economic team para maabot ng bansa ang pinaka-matatag na paglago ng ekonomiya simula noong dekada sitenta.

“The Palace expressess its sincerest gratitude to former Socioeconomic Planning Secretary Ernesto Pernia for his valuable contribution to the Philippine economy,” ani Roque.

Umaasa ang Malacañang na mapanatili at maipagpatuloy naman ni Acting NEDA Director General Karl Kendrick Chua ang economic momentum ng bansa para maihanda ang Pilipinas sa new normal mula sa epekto ng COVID-29 pandemic.

Si Pernia ay nagbitiw sa puwesto habang nasa kalagitnaan ang gobyerno sa pakikihamok sa krisis na dulot ng COVID-19.

“We expect acting NEDA Director-General Karl Chua to continue the economic momentum to prepare the Philippnes for a new normal and mitigate the socioeconomic impact of rhe COVID-19 pandemic,” dagdag pa ni Roque.(Aileen Taliping)