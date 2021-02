Permit sususpindihin kapag ‘di umayos Mayor Rex napundi sa NLEX RFID sablay

BINALAAN ni Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian na kanyang sususpindihin muli ang business permit ng North Luzon Expressway (NLEX) kung mabibigong lutasin agad ang mga natatanggap na reklamo sa ‘cashless tollway system’ ng toll firm hanggang February 26 ng taong kasalukuyan.

“Mayor @rex_gatchalian calls for a TWG meeting with NLEX execs today to raise the RFID [radio frequency identification] complaints the City Mayor has received the past week. Mayor REX warned NLEX that if there will be complaints after February 26, their business permit might be suspended again,” base sa tweet ng alkalde kahapon.

Kasabay nito ay sinabi rin ni Gatchalian na nakatatanggap din sila ng mga reklamong kaparehas sa problema ng cashless payment sa toll plazas.

“Same type of complaints. We agreed to give them time to debug their system upgrade. Our cut-off is Feb 26. After which no more of these types of concerns,” paliwanag ng alkalde.

Magugunitang nitong December 2020 ay sinuspinde ng Valenzuela LGU ang operasyon ng NLEx matapos na makatanggap ng mga reklamo ang alkalde sa pagsisikip ng daloy ng trapiko sa lungsod dahil sa palpak na RFID system.

Karamihan sa mga nagrereklamo ay ang depektibong nabiling RFID stickers at iba pang technical glitches sa toll plazas. (Dolly Cabreza/Eileen Mencias)