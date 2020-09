Permit sa mga dayuhang manggagawa hinigpitan

Isang mas pinahigpit na permit ang nakatakdang ilabas para sa mga dayuhang manggagawa sa Pilipinas, ayon sa Trade Union Congress of the Philippines (TUCP).

Sinabi ng TUCP ang National Tripartite Industrial Peace Council (NTIPC) ay nasa pinal na pagrepaso sa Alien Employment Permit (AEP) upang gawing mas mahigpit ito.

Ang NTIPC ay pinamumunuan ng Department of Labor and Employment (DOLE) kasama ang mga kinatawan mula sa sektor ng paggawa at mga employer.

“We have to make sure local jobs are not taken away by any foreigners and at the same time see to it foreign workers are not victims of slave labor,” sabi ng tagapagsalita ng TUCP na si Alan Tanjusay.

Ayon sa TUCP ang permit ay nirepaso dahil sa mga ulat ng sunud- sunod na pagdukot, pagpapahirap, at iba pang uri ng karahasan dulot ng mga manggagawa Tsino sa POGO; pagsuhol sa mga opisyal sa imigrasyon; at ang desisyon ng gobyerno ng Pilipinas na payagan ang blue-collar Chinese workers na magtrabaho sa konstruksyon na umaagaw ng mga trabaho sa mga manggagawang Pilipino.

Sinabi pa ng TUCP na ilalabas nito ang isyu ng mga manggagawa na pinapayagan sa industriya ng konstruksyon sa isang pagpupulong ng Construction Industry Tripartite Council — kasama ang mga kinatawan mula sa labor groups, Department of Labor and Employment (DOLE), Department of Trade and Industry (DTI), Department of Public Works and Highways (DPWH), Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) at Filipino contractors. (Mina Aquino)