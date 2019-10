Perlas ng Silangan, isang regional collaborative dance drama ipapalabas na

Ang Cultural Center of the Philippines (CCP) sa pamama­gitan ng kanilang ­Cultural Exchange Department (CED) ay may isang ­ispesyal na ­pagtatanghal, isang ­collaborative dance ­drama kung saan ang biay four leading ­regional performing groups na magsasanib ­puwersa para sa mga sayaw pang-komunidad kultural sa “Perlas ng ­Silanganan” Pearl of the Orient Sun) na mangyayari ngayong Oktubre 10 (3 pm/7 pm) sa CCP Tanghalang ­Aurelio Tolentino (Little Theater).

Mula pa noong 2014 hanggang 2018, ang CCP CED, sa programa ­nitong “Ugnayan sa Sining,” itinananghal at pumupunta sa iba’t ibang lugar ang four collaborative productions kung saan ang mga expresyong kultural at ang mayamang tradisyon mula sa mga komunidad kultural sa Luzon, Visayas and Mindanao ang siyang itinatangi a binibigyang importansya.

Ang “Perlas ng Silangan” ang ­huling regional collaborative production na ipapalabas ngayong taon.

Ang mga kasali sa Perlas ay ang mga sumusunod:

Sinukwan Kapampangan ­Performing Arts of Angeles City, Pampanga; ­Maskara Theater Ensemble of the University of St. La Salle Bacolod City; Philippine Barangay Folk Dance Troupe ­Rondalla mula NCR; at Integrated Performing Arts Guild (IPAG) of MSU-IIT Iligan City.

Ang konsepto, musika at direktor ay si Prof. Steven Patrick C. Fernandez. Choreography ni Melvin Pascubillo.

Ang pagtatanghal na ito ay mula sa siglo ng kasaysayan ng mamamayang Pilipino na nakapaloob sa mga ­espiritu ng mga makabuluhang eras na ­humuhubog sa ­Pilipino at sa ­kanyang bansa.

Ang “Perlas ng Silangan, “ ang perlas ay pinarangalan at ­ninanais, at sa tamang ­panahon kumikinang at naging sobrang ­mahalaga nito. Mararanasan ng ­madla ang kuwento ng Pilipinas sa musika, sayaw at mga imahe sa pakikipagtulungan ng paggawa.

Ang 2019 Ugnayan sa Sining ­performances sa CCP ay mga handog upang gunitain ang ika-50 Anibersaryo at ang ika-40 Taon ng Outreach Program nito at inilaan para sa mga mag-aaral at lokal na pamayanan na may limitado o walang pag-access / nangangahulugang makakaranas ng mga live na pakikipagsapalaran sa kultura sa CCP.