Performance audit ng mga LGU

Plano ni Pangulong Rodrigo Duterte na armasan ang mga barangay official kabilang ang mga kagawad at tanod sa buong bansa.

Layunin ng Pangulo na mapanatili ang kaayusan sa kani-kanilang mga lugar dahil hindi mababantayan ng Philippine National Police (PNP) ang lahat ng mga barangay sa iba’t ibang panig ng bansa.

Pero maraming Senador ang duda sa plano dahil hindi rin matitiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan kahit armado ang kanilang mga barangay official.

Ayon kay Senador Richard Gordon, hindi dapat i-apply ang pag-a-armas sa lahat ng mga barangay official sa buong bansa.

Puwede itong pag-aralan sa mga lugar na matindi ang krimen, may banta ng terorismo at mga rebelde.

Paliwanag naman ni Senador Panfilo Lacson, kailangan ng batas bago maipatupad ang plano ni Pangulong Duterte.

Hindi rin basta-basta ang pag-a-armas sa mga barangay official dahil kailangan ang training, kailangan ding pumasa ang mga ito sa euro psychiatric test, gun seminar at iba pang requirement para makakuha ng lisensya.

Pero dapat lang ma-implement ang gusto ni Pangulong Duterte na performance audit ng mga local government official kung inaaksiyunan ang mga problema sa kanilang komunidad tulad ng illegal drugs at peace and order.

Hindi kakayanin na national government lang ang lulutas sa mga krimen habang dedma ang mga LGU sa kani-kanilang mga lugar.

Kung itinutulak man ng Pangulo ang performance audit sa mga local government unit (LGU), isinusulong naman sa Senado ang pagpapalakas sa mga lokal na pamahalaan para malabanan ang illegal drugs at criminality.

Ayon kay Senador Sonny Angara, chairman ng Senate Committee on Local Government, may mga Senate bill para masiguro na may sapat na autonomy, kapangyarihan at pondo ng mga LGU para malabanan ang paglaganap ng krimen at iligal na droga.

Ilan sa mga bill ayon kay Angara ay taasan ang mga source of fund na inilalaan sa mga LGU kabilang ang computation ng internal revenue allotment sa VAT na ibinaba­yad sa imported goods na kinokolekta ng BIR.

May hiwalay din na panukala sina Senate President Pro Tempore Ralph Recto at Senador Koko Pimentel na itaas ang IRA ng mga LGU sa 50% mula sa kasalukuyang 40% share.

***

Magandang gesture ang ginawa ni Senate President Tito Sotto nang dalawin nito sa PNP Custodial Center sa Camp Crame si Senador Leila de Lima.

Ayon kay Sotto, personal initiative niya ang pagpunta sa Crame tulad nang ginawa niyang pagbisita noon nang naka-detain si dating Col. at ngayon ay Senador Gringo Honasan; Lt. Sr. Grade at ngayon ay Senador Antonio Trillanes IV; at dating mga Senador Juan Ponce Enrile at Bong Revilla.

Walang mga special favor na hiningi umano sa kaniya si de Lima.

Sabi ni Sotto, pinag-usapan nila kung papaano uusad ang mga naisu­miteng bill ni de Lima at ang posibilidad na makadalo sa sesyon ng Senado kung papayagan ng Korte.

Pastries at tinapa rice na niluto ng kaniyang maybahay na si Helen Gamboa-Sotto ang pasalubong ng Senate President.

Dagdag pogi points din ito kay Sotto dahil ipinakita niya na bilang Pangulo ng Senado, concern siya sa kapakanan ng bawat miyembro kahit ano pa ang political color.