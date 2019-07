Perez, McCarthy gumaang ang trabaho dahil kay Celda

DALAWANG laro sa PBA Commissioner’s Cup na nawala si Reden Celda dahil sa hip injury, pagbalik nitong Sabado ay pinakawalan ang game-winner na nagtulak sa Columbian sa 100-98 panalo kontra Phoenix Pulse.

Tampok ang floater sa 17-point, 8-assist performance ni Celda na bumak-ap sa maangas ding laro nina Lester Prosper, Rashawn McCarthy at CJ Perez, maging kay Glenn Khobuntin.

“Celda had a big game coming off an injury,” bulalas ni Dyip coach Johnedel Cardel sa postgame interview sa Mall of Asia Arena.

“I told them, ‘Just play your game, have fun inside and focus on their tendencies.’ Nangyari naman, and we came away with a win,” dagdag ni Cardel.

Sa pagbalik ni Celda ay gumaang ang trabaho sa backcourt nina McCarthy at Perez. Nakapagsumite si McCarthy ng 19 points at 4 assists, kinamada ni Perez ang 14 sa kanyang 18 points sa final 24 minutes. Nakuha ng Dyip ang panalo sa kabila ng 24 turnovers na naging 30 points ng Phoenix. (Vladi Eduarte)