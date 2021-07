Perez, Krogg mabagsik sa Elite Criterium Race

INANGKIN ni Dominic Perez ng Go for Gold ang titulo ng men’s elite criterium event habang nagpakilala si Mathilda Krogg sa pag-uwi sa women’s category ng 2021 PhilCycling National Trials for Road na ginanap Sabado at Linggo sa Clark Freeport Zone.

Sinamantala ng 27-anyos na si Perez, na huling sumabak sa internasyonal na karera at tumapos na ika-76 sa Malaysian International Classic Race 2020, ang nakatayang double points final 20th lap para matipon ang kabuuan na 13 puntos tungo sa gintong medalya at silya sa national squad.

Ang Navy na si Steve Hora (10) at Go For Gold Ronnel Hualda (10) ang nagkasya sat ikalawa at ikatlong puwesto.

Ipinadama naman ng 19-anyos na si Mathilda Krogg ang kalakasan at kabataan sa women’s criterium matapos nitong talunin ang kakampi na Individual Time Trial gold medalist na si Kate Jasmin Velasco para angkin ang 1-2 puwesto para sa Philippine Navy-Standard Insurance (PNSI).

Si Mathilda ay nakababatang kapatid ni Rex Luis Krogg na nagwagi ng pilak sa Asian Cycling Championships juniors road race sa Nay Pyi Taw, Myanmar noong 2019.

Nakapagtipon sina Krog at Velasco ng kabuuang 23 at 17 puntos, ayon sa pagkasunod, para sa ginto at pilak, habang si Avegail Rombaon ng Devel ang pumangatlo sa anim na puntos. (Lito Oredo)