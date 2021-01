Perez, Gilas kayod sa ‘Calambubble’

TATALAKAN pa ng Gilas Pilipinas pool ang silinyador sa pagsasanay sa Inspire Sports Academy bubble sa Calamba ngayong sigurado nang matutuloy ang third window ng 2021 FIBA Asia Cup qualifiers.

Sinalo ng Qatar ang hosting na kinansela ng Pilipinas dahil sa coronavirus na dapat sana ay sa Feb. 17-22 sa Clark bubble din sa Pampanga.

Isasabay na ang Group A games sa Groups B at E sa Doha.

“Our national team was saddened when they found out they won’t be playing in Clark. But they did not slow down with their preparations,” bahagi ng statement ni Samahang Basketbol ng Pilipinas Inc. president Al Panlilio nitong Linggo. “Now with the pool nearing completion and a definite location for their games, the SBP is confident they will step up into another gear.”

Parating si Kai Sotto anunang araw ngayong linggo pero inaasahang sasailalim muna siya sa quarantine bago makasama sa pool.

Nakikipag-koordinasyon na rin ang SBPI sa Inter-Agency Task Force (IATF) on Emerging Infectious Diseases kung paano ang biyahe papunta ng Qatar at pauwi ng Manila.

Ginagabayan nina coach Jong Uichico at assistants Norman Black at Caloy, Garcia, nangunguna sa pool sina PBA players CJ Perez, RR, Pogoy, Troy Rosario, Kiefer Ravena, Justin Chua, at Raoul Soyud, at naturalized player candidate Angelo Kouame. (Vladi Eduarte)