Perez, Gilas 3×3 larga sa training

PINAYAGAN ng mother teams sina CJ Perez, Mo Tautuaa, Joshua Munzon at Alvin Pasaol na mag-training sa Gilas Pilipinas na isasagupa sa 3×3 Olympic qualifying sa susunod na buwan.

May 26-30 ang huling OQT sa Graz, Austria.

Sa PBA Board meeting nitong Lunes, inilatag ni Samahang Basketbol ng Pilipinas president Al Panlilio ang plano na umpisahan ang bubble training sa susunod na linggo sa Inspire Sports Academy sa Calamba.

Isang linggo bago ang torneo ay balak nang tumulak pa-Austria ng squad.

“They have asked the permission of the teams if they can bring in the players to the Inspire bubble,” ani vice chairman Bobby Rosales ng Terrafirma.

Kung payag daw ang nabanggit na players, okay din sa teams.

Teammates sa San Miguel Beermen sina Perez at Tautaa, rookies sina Munzon (Dyip) at Pasaol (Meralco).

Nasa bubble ang training sa Calamba, tigil din ang physical practice sessions sa PBA kaya walang problema sa scheduling sa mother teams kung sumama ang apat.

“As soon as the government allows PBA to do scrimmages, SBP should allow players in the bubble to join their teams,” dagdag ni Rosales.

Puwede rin umanong ilipat ng SBP ang training sa NCR para malapit sa kanilang teams ang apat. (VE)